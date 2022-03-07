Путин вербует иностранных наемников для войны с Украиной – Пентагон

В США подтверждают информацию о возможном привлечении РФ иностранных наемников для участия в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью CNN заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"У нас есть доказательства, которые заслуживают внимания и подтверждающие эту историю, что они (РФ) действительно пытаются завербовать иностранных боевиков",- заявил он.

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По словам Джона Кирби "Несмотря на более 150 тысяч (российских) военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере. В такой ситуации мистер Путин счел нужным попытаться привлечь иностранных бойцов для этой его войны".

Напомним, впервые о возможном участии иностранных наемников на стороне РФ сообщил Wall Street Journal. По ее информации, Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для дальнейшего участия в войне против Украины.

"Оценка американских властей свидетельствует, что Россия, действующая в Сирии с 2015 года, в последние дни нанимает там воина с надеждой, что их опыт уличных боев позволит взять Киев", - рассказывает издание о данных, которые есть в правительстве США.