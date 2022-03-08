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Оба YouTube-канала российского пропагандиста Соловьева заблокированы

Ольга ГлущенкоВторник, 8 марта 2022, 00:56
скриншот

Каналы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Soloviev LIVE" на YouTube заблокированы.

Источник: YouTube, Белсат TV

Детали: Канал "Вечер с Владимиром Соловьевым" на YouTube заблокирован.

Другого YouTube-канала российского пропагандиста Владимира Соловьева больше не существует: "Вечер с Владимиром Соловьевым" заблокирован после "Soloviev LIVE".

Напомним: Социальная сеть Clubhouse в феврале 2021 года заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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Темы: Росcияпропаганда
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