Оба YouTube-канала российского пропагандиста Соловьева заблокированы
Понедельник, 7 марта 2022, 23:56
Каналы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Soloviev LIVE" на YouTube заблокированы.
Детали: Канал "Вечер с Владимиром Соловьевым" на YouTube заблокирован.
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Другого YouTube-канала российского пропагандиста Владимира Соловьева больше не существует: "Вечер с Владимиром Соловьевым" заблокирован после "Soloviev LIVE".
Напомним: Социальная сеть Clubhouse в феврале 2021 года заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева.