Оба YouTube-канала российского пропагандиста Соловьева заблокированы

Каналы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Soloviev LIVE" на YouTube заблокированы.

Источник: YouTube, Белсат TV

Детали: Канал "Вечер с Владимиром Соловьевым" на YouTube заблокирован.

Другого YouTube-канала российского пропагандиста Владимира Соловьева больше не существует: "Вечер с Владимиром Соловьевым" заблокирован после "Soloviev LIVE".

Напомним: Социальная сеть Clubhouse в феврале 2021 года заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева.