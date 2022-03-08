Япония расширила санкции против России и Белоруссии

МИД Японии заявило о расширении списка подсанкционных юридических и физических лиц России и Белоруссии.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на МИД Японии

Детали: В дополнение к ранее опубликованному списку под японские санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, браться Роттенберги.

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В санкционный список добавлены также "Агентство интернет-исследований" и ЧВК "Вагнер".

Белорусский список расширен за счет 12 физических лиц и 10 юридических.

В сообщении МИД говорится, что этим меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".

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Что было ранее: Япония тоже ввела санкции против путинской России, которая напала на Украину.