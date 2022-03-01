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Япония тоже ввела санкции против Путина

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 03:20
Япония тоже ввела санкции против Путина
Фото unsplash.com

Япония тоже ввела санкции против путинской России, которая напала на Украину.

Источник: Русская служба ВВС

Детали: В списке персон и компаний, попавших под санкции:

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  • президент РФ Владимир Путин,
  • глава МИД РФ Сергей Лавров,
  • министр обороны России Сергей Шойгу,
  • начальник российского генштаба Валерий Герасимов,
  • секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,
  • заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Япония также замораживает средства российских Центробанка, Промсвязьбанка и Внешэконобанка.

Кроме того, Япония запретила продажу чего бы то ни было 49 российским компаниям и организациям, среди которых ФСБ, ГРУ и госкорпорации военно-промышленного комплекса.

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Темы: ЯпонияРосcиясанкциивойна
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