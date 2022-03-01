Япония тоже ввела санкции против Путина
Вторник, 1 марта 2022, 03:20
Япония тоже ввела санкции против путинской России, которая напала на Украину.
Источник: Русская служба ВВС
Детали: В списке персон и компаний, попавших под санкции:
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- президент РФ Владимир Путин,
- глава МИД РФ Сергей Лавров,
- министр обороны России Сергей Шойгу,
- начальник российского генштаба Валерий Герасимов,
- секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,
- заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Япония также замораживает средства российских Центробанка, Промсвязьбанка и Внешэконобанка.
Кроме того, Япония запретила продажу чего бы то ни было 49 российским компаниям и организациям, среди которых ФСБ, ГРУ и госкорпорации военно-промышленного комплекса.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- После нападения России на Украину утром 24 февраля ряд стран ввели санкции против РФ. В их числе США, ЕС, Швейцария, Австралия, Канада.
- У Путина на это заявили, что у него только квартира и прицеп, поэтому санкций он не боится.
- Перед нападением на Украину президент страны-агрессора Владими Путин в спешке увел свою дорогую супер-яхту Graceful из немецкого порта в Гамбурге, опасаясь, что потеряет свое сокровище из-за санкций Запада.