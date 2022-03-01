Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Япония тоже ввела санкции против Путина

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 04:20
Фото unsplash.com

Япония тоже ввела санкции против путинской России, которая напала на Украину.

Источник: Русская служба ВВС

Детали: В списке персон и компаний, попавших под санкции:

  • президент РФ Владимир Путин,
  • глава МИД РФ Сергей Лавров,
  • министр обороны России Сергей Шойгу,
  • начальник российского генштаба Валерий Герасимов,
  • секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,
  • заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Япония также замораживает средства российских Центробанка, Промсвязьбанка и Внешэконобанка.

Кроме того, Япония запретила продажу чего бы то ни было 49 российским компаниям и организациям, среди которых ФСБ, ГРУ и госкорпорации военно-промышленного комплекса.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЯпонияРосcиясанкциивойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Япония
Япония присоединится к международным санкциям против Центробанка РФ
Япония введет санкции против Путина, поддержит отключение банков РФ от SWIFT
Япония ввела санкции против России — заморозит активы некоторых россиян
Последние новости
19:09
Враг попал в телебашню в Харькове: трансляция оборвана
18:59
В России на митингах задержали более 4 тысяч человек
18:51
В условиях военного положения: Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки
18:50
ВИДЕОНад Харьковом сбили вражеский истребитель, но летит еще больше
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
В путинском Совете по правам человека заявили о тяжелых последствиях войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
Все новости...