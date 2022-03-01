Япония тоже ввела санкции против Путина

Япония тоже ввела санкции против путинской России, которая напала на Украину.

Источник: Русская служба ВВС

Детали: В списке персон и компаний, попавших под санкции:

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президент РФ Владимир Путин,

глава МИД РФ Сергей Лавров,

министр обороны России Сергей Шойгу,

начальник российского генштаба Валерий Герасимов,

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,

заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Япония также замораживает средства российских Центробанка, Промсвязьбанка и Внешэконобанка.

Кроме того, Япония запретила продажу чего бы то ни было 49 российским компаниям и организациям, среди которых ФСБ, ГРУ и госкорпорации военно-промышленного комплекса.

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