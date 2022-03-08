Правительство разрешило заключать браки с военнослужащими в их отсутствие

Кабинет министров упростил заключение браков с военнослужащими в их отсутствие при регистрации путем подачи заявления, заверенного руководителем.

Источник постановление КМУ от 7 марта 2022 №213 - "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения"

Детали: Постановление предусматривает, что на период военного положения отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут регистрировать браки без личного присутствия жениха (невесты), если он (она) является:

военнослужащим Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования,

полицейским,

лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы,

лицом начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности,

работником учреждения здравоохранения; .

Такой жених (невеста) подает заявление о государственной регистрации брака непосредственному командиру (руководителю), который удостоверяет подлинность подписи в заявлении и обеспечивает его передачу в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Такое заявление одновременно является подтверждением согласия на брак.

Заявление задействованного в войне человека должно содержать сведения о нем и лице, с которым он (она) желает зарегистрировать брак: фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), дату рождения, гражданство. В случае смены фамилии – сведения о выбранной фамилии.

Акт о заключении брака также могут составлять командиры женихов (невест) и руководители учреждений здравоохранения, в которых находятся или работают во время войны брачующиеся. Они скрепляются печатью соответствующего органа или учреждения (военного формирования или больницы).

Тогда акт о браке может быть составлен без личного присутствия одного или обоих молодоженов с использованием доступных средств видеосвязи с тем из них, кто отсутствует, или с обоими сразу.

Акт должен содержать сведения о дате и месте его составления, фамилии, собственные имена и отчества (при наличии), даты рождения обоих брачующихся, их гражданство, а в случае избрания фамилии одного из них или присоединения к своей фамилии фамилии другого – также сведения об избранной фамилии.

Тогда акт направляется в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для составления актовой записи о браке в бумажной форме и внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

В случае отсутствия доступа к реестру проверка сведений реестра об актах гражданского состояния не проводится.

Сведения, отсутствующие в актовой записи о браке, могут быть внесены в него после прекращения или отмены военного положения в установленном законодательством порядке.

Это постановление вступает в силу с дня опубликования и действует до дня прекращения или отмены военного положения.

Акты, составленные с 24 февраля 2022 года до вступления в силу этого постановления и не содержащие все предусмотренные этим постановлением сведения (кроме фамилии, имени и отчества, даты рождения обоих брачующихся), считаются действительными для проведения государственной регистрации брака в определенном этим постановлением порядке .