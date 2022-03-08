Обстрелы окраин Киева, попытка атаковать Староконстантинов: как прошла ночь в регионах

Ночью российские оккупанты вели бои в Ирпене, обстреливали районы Макарова и Гостомеля под Киевом, украинские военные отбили атаку на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Источник: данные областных военных администраций (ОВА) по состоянию на 8:00 вторника 8 марта

Детали: Киевщина. Бои в Ирпене. Обстрелы: Макаров, район Гостомеля. Движение вражеской техники на севере Броварского района. Постоянная тревога авиаударов по Василькову, Белой Церкви, Гостомелю, Узину.

"Готовимся к эвакуации", – сообщила Киевская ОВА.

Черниговская область. Ночью было несколько воздушных тревог. Оборонительные бои возле Чернигова, по области.

Хмельницкая область. Воздушная тревога. Попытки обстрелять Староконстантинов. Атака отбита.

Харьков ночью – относительно спокойно, по области велись бои в Изюмском и в Дергачевском направлениях.

Сумская область. Авиационный налет по жилым кварталам города в частный сектор. Более 20-ти погибших и раненых, среди которых дети. Сумской район – также авиаудары по селам, по обычным домам. Число жертв уточняется.

Ахтырка – ночной авианалет, бомбили жилые кварталы, частный сектор, продуктовые магазины. Снова ударили по и так разбитой ТЭЦ. Город без тепла полностью, 4 день. Число жертв уточняется, ГСЧС разбирает завалы.

Полтава. Вечером – воздушные тревоги в Лубнах и Полтаве. Ночь – спокойно.

Запорожская область. Враг готовится к наступлению в сторону Запорожья, осуществляя перегруппировку войск.

В оккупированных населенных пунктах Пологи, Васильева, Токмак, Мелитополь, Бердянск и Энергодар ситуация контролируется главами общин.

В то же время враг пытается установить полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на гражданских.

Луганская область. Обстрелы Попасной, Рубежного и Северодонецка. В Попасной попадание в психоневрологический диспансер – 2 погибших. В Рубежном – 3 раненых гражданских. Отсутствует газоснабжение, частично электричество и вода.

Донецкая область. Мангуш (последнее пгт перед Мариуполем) – под контролем российских военных.

Мариуполь смог ненадолго выйти на связь: в городе катастрофа, люди очень ждут гуманитарной помощи.

"Волноваху уже сровняли с землей. Эвакуация оттуда сегодня продолжится", – сообщили в ОВА.

В районе Авдеевки обстрелы. В районе Марьинки с утра начался бой

Херсон. В 2 часа ночи были слышны мощные взрывы, последствия выясняются

Николаев. 7 марта отбили российскую армию. Ночью раздавались взрывы. По области ночью было тихо.

Черновцы. В Черновцах вечером была воздушная тревога. Ночь прошла спокойно

Одесса, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов, Закарпатье, Черкассы, Днепр – ночь прошла спокойно, Волынская и Ровенская, Кировоградская и Житомирская области – так же.