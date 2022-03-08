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Янукович обратился к Зеленскому – предлагает сдаться

Роман ПетренкоВторник, 8 марта 2022, 09:07

Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".

Источник: обращение Януковича, которое цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Януковича: "Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому...

Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.

Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе".

 
 

Напомним: С источников в разведке стало известно, что Януковича возят в Минск на украино-российские переговоры, а Кремль хочет сделать его "президентом Украины".

4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Виктора Януковича звания президента Украины.

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Темы: ЗеленскийЯнуковичвойнаРосcия
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