В войне против Украины уже обезврежено более 12 тысяч россиян

Общие боевые потери противника с начала войны, которую Россия развязала против Украины, ориентировочно составили более 12 000 человек.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Кроме того, враг потерял 303 танка, 1 036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств ПВО, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единиц автотехники, 3 корабля.

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В Генштабе говорят, что эти данные все еще уточняются, ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним: Сутки назад, по состоянию на утро 7 марта, боевые потери личного состава оккупантов составляли более 11 тысяч человек.