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Из Харькова поездами удалось эвакуировать более 600 тысяч человек

Евгений Руденко, Елена РощинаВторник, 8 марта 2022, 09:35

Из Харькова удалось эвакуировать более 600 тысяч человек на поездах, автомобильные пути на выезд перегружены.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в совместном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Если говорить об эвакуации из Харькова, то по железной дороге мы отправили более 600 тысяч человек. Если брать автотранспорт, то и киевское направление, и львовское продолжают быть перегруженными".

Детали: Синегубов подтвердил, что ситуация в Изюме остается тяжелой.

"Вчера российские войска пытались зайти туда. Не смогли, мы их отогнали. Но они продолжают осаждать город, препятствуя доставлению гуманитарных грузов и эвакуации населения", – сказал руководитель области.

По словам Синегубова, украинские военные удерживают позиции.

"Дух боевой очень высокий. Каждый день они получают новое вооружение. Люди идут в территориальную оборону. Мы формируем новые военные формирования и усиливаем уже действующие части", – сказал он.

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Напомним: Харьков находится под обстрелами с начала войны, город потерпел значительные разрушения, но захватить его российским войскам не удалось.

Темы: ХарьковэвакуациявойнаХарьковская область
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