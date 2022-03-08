Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Харькова поездами удалось эвакуировать более 600 тысяч человек

Евгений Руденко, Елена РощинаВторник, 8 марта 2022, 08:35

Из Харькова удалось эвакуировать более 600 тысяч человек на поездах, автомобильные пути на выезд перегружены.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в совместном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Если говорить об эвакуации из Харькова, то по железной дороге мы отправили более 600 тысяч человек. Если брать автотранспорт, то и киевское направление, и львовское продолжают быть перегруженными".

Реклама:

Детали: Синегубов подтвердил, что ситуация в Изюме остается тяжелой.

"Вчера российские войска пытались зайти туда. Не смогли, мы их отогнали. Но они продолжают осаждать город, препятствуя доставлению гуманитарных грузов и эвакуации населения", – сказал руководитель области.

По словам Синегубова, украинские военные удерживают позиции.

ВИДЕО ДНЯ

"Дух боевой очень высокий. Каждый день они получают новое вооружение. Люди идут в территориальную оборону. Мы формируем новые военные формирования и усиливаем уже действующие части", – сказал он.

Напомним: Харьков находится под обстрелами с начала войны, город потерпел значительные разрушения, но захватить его российским войскам не удалось.

Темы: ХарьковэвакуациявойнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
Все новости...
Реклама: