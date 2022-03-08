Украинские бойцы захватили парадный танк россиян в Сумах
В Сумах защитники Украины захватили российский парадный танк – он был цел и над ним развевался флаг РФ.
Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины и видео
Прямая речь: "За день вторая, но уже живая – это хоть живая машина. Бросили. Первая подорвання, вторая брошенная... Такой в Москве на параде был. Прям с парада! Тот, что был (первым – ред.), уже без башни остался, а этот нормальный".
Детали: У танка по бокам желтые ленты, а над ним – российский флаг.
Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика (18+).
Этому предшествовало: На днях в Ирпене под Киевом была найдена парадная форма российских военных. Очевидно, россияне собирались пройти парадным маршем по центру украинской столицы, но столкнулись с сопротивлением.
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