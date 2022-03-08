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Эвакуация из Сум: колонна двинулась "зеленым коридором"

Валентина РоманенкоВторник, 8 марта 2022, 09:51
Эвакуация из Сум: колонна двинулась зеленым коридором

Окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, "Суспільне Сумы"

Детали: Тимошенко и "Суспільне" обнародовали видео колонны транспорта, которая отправилась из Сум в Полтаву.

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Напомним: Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 10 утра до 21 часов.

Маршрут для гуманитарного коридора, согласованный для эвакуации людей: Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава.

 

По всему маршруту должны быть убраны любые преграды для движения соответствующих колонн – как с людьми, выезжающими из Сум, так и с гуманитарными грузами, которые доставляются в Сумы. Колонна с гуманитарными грузами будет двигаться в город Сумы по маршруту: Лохвица, Андрияшевка, Ромны, Недригайлов, Сумы.

Темы: эвакуацияСумывойна
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