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Вице-президент Еврокомиссии: Путин ударит по НАТО в Балтии, если выиграет в Украине

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 10:33

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что если президента РФ Владимира Путина не остановить в Украине, следующими его жертвами могут стать Литва, Латвия и Эстония.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Еврокомиссар по торговле, выросший в Советском Союзе и опирающийся на свой опыт премьер-министра Латвии, сказал, что ЕС должен серьезно отнестись к российской угрозе после многих лет двусмысленной позиции со стороны Брюсселя в отношении Москвы.

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"Если мы не поддержим Украину, это не остановится на Украине. Очевидно, сейчас Путин находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, есть вероятность, что эта агрессия будет продолжаться в других странах", – сказал он.

На вопрос, имеет ли он в виду Молдову, Домбровскис назвал страны Балтии: "Если вы посмотрите на эскалацию агрессивной риторики России и заявления, утверждающие, что Россия поддерживает белорусские интересы в доступе к Балтийскому морю, и нарастающую антибалтийскую риторику — в случае Украины это тоже началось с усиления антиукраинской риторики".

Прогноз о том, что страны Балтии могут быть следующими в поле зрения Путина после вторжения в Украину, отражает уровень тревоги в некоторых кругах Европейской комиссии по поводу следующего шага Путина. Домбровскис уже давно предупреждает об угрозе со стороны российского президента.

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Признавая серьезную ядерную угрозу от России, Домбровскис предостерегает от умиротворения российского лидера.

"Вопрос в том, насколько мы подвергаемся этому шантажу, потому что его можно использовать постоянно против всего. Путин продолжит свои агрессивные войны, он всегда будет использовать этот шантаж. Это уроки, которые следовало усвоить раньше. Умиротворение агрессора не работает, и агрессора нужно остановить всеми средствами", - подчеркнул он.

Темы: ПутинНАТОвойна
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