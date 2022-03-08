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Британия готова поддержать Польшу, если решит предоставить Украине самолеты

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 11:37

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине боевые самолеты, но предупредил, что это может иметь прямые последствия для Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Я бы поддержал поляков и любой выбор, который они сделают", – сказал Уоллес, добавив, что Соединенное Королевство не может предложить самолеты, которыми могли бы пользоваться украинцы.

"Мы защитим Польшу, поможем им во всем, что им нужно. Польша понимает, что выбор, который они сделают, не только поможет Украине, что хорошо, но и может привести их к прямой линии огня из таких стран, как Россия или Беларусь", – отметил министр.

Великобритания предоставила Украине оборонное оружие, а также другую военную и гуманитарную помощь.

Уоллес заявил, что в среду сделает заявление в парламенте, в котором определит, какую дальнейшую летальную и нелетальную помощь будет оказывать Британия, а также какие меры британское правительство будет призывать принять другие страны.

Ранее официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что никаких решений по передаче Украине боевых самолетов пока не принято.

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Темы: ПольшаУкраинаавиаВеликобритания
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