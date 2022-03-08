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ОПУ: Никаких ультиматумов от россиян принимать не собираемся

"Украинская правда"Вторник, 8 марта 2022, 12:27

Украинские власти не собираются принимать никаких ультиматумов РФ – переговоры должны быть равными.

Источник: советник главы ОПУ Михаил Подоляк

Прямая речь: "Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога. Предложение на предложения. И предложения должны быть адекватными". 

Прямая речь: "Российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жесткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. 

Мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев". 

Детали: Офис президента настаивает на равных и предметных переговорах с РФ.

Прямая речь: "А предметные переговоры не приемлют ультимативной тональности.  Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесет, прежде всего, и сама Россия в результате этой войны".

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Что было ранее: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.

Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.



Темы: Офис президентавойнаЗеленскийПутин
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