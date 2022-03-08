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УП получила новый список российских солдат, воюющих против Украины

"Украинская правда"Вторник, 8 марта 2022, 12:13
УП получила новый список российских солдат, воюющих против Украины
иллюстративное фото РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В КРЫМУ В МАРТЕ 2014 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

"Украинская правда" публикует еще один список части российских военнослужащих, воюющих на территории Украины.

Источник: данные, предоставленные УП Центром оборонных стратегий

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Детали: В списках, которыми владеет УП, а это - более 20 тысяч человек, фамилии имени и отчества, звания и номера воинских частей, где проходят службу российские военные. Эти факты наша страна намерена использовать для процесса в Международном уголовном суде в Гааге.

Напомним: Накануне чиновник министерства обороны США сообщил, что Россия уже перебросила в Украину почти 100% боевой мощи, развернутой для вторжения.

Что предшествовало: Центр оборонных стратегий получил имена 120 тысяч российских военных, воюющих на территории Украины.

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Темы: война
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