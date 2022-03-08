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Подкрепление в войне: Россия уже дважды посылала самолет в Сирию

Михаил Ткач, Елена РощинаВторник, 8 марта 2022, 12:21
Подкрепление в войне: Россия уже дважды посылала самолет в Сирию
Фото JetPhotos

Борт Министерства обороны РФ с начала войны России против Украины дважды летал в Сирию.

Источник: данные онлайн-радаров, собранные "Украинской правдой"

Детали: 24 февраля российский самолет прибыл из Москвы в Сирию, а 27 вылетел в РФ со стыковкой в ​​Армении.

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27 февраля самолет вылетел из Владикавказа в Сирию – и 28 февраля из Сирии снова через Армению вернулся в РФ, в город Астрахань.

 

В Сирии оба раза борт летал в город Латакия.

 

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Владимир Путин решил привлечь иностранных бойцов к своей войне против Украины.

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По данным издания "The Wall Street Journal", Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для их дальнейшего участия в войне против Украины.

А сирийское издание Deir Ezzor писало, что наемникам в Сирии предлагают оплату 200-300 долларов.

По данным американских властей, Россия, которая воюет в Сирии с 2015 года, в последние дни нанимает там солдат с надеждой, что их опыт уличных боев позволит "взять Киев".

Россия начала полномасштабное наступление на Украину 24 февраля.

Темы: РосcияСириявойнаУкраина
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