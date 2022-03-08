Подкрепление в войне: Россия уже дважды посылала самолет в Сирию
Борт Министерства обороны РФ с начала войны России против Украины дважды летал в Сирию.
Источник: данные онлайн-радаров, собранные "Украинской правдой"
Детали: 24 февраля российский самолет прибыл из Москвы в Сирию, а 27 вылетел в РФ со стыковкой в Армении.
27 февраля самолет вылетел из Владикавказа в Сирию – и 28 февраля из Сирии снова через Армению вернулся в РФ, в город Астрахань.
В Сирии оба раза борт летал в город Латакия.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Владимир Путин решил привлечь иностранных бойцов к своей войне против Украины.
По данным издания "The Wall Street Journal", Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для их дальнейшего участия в войне против Украины.
А сирийское издание Deir Ezzor писало, что наемникам в Сирии предлагают оплату 200-300 долларов.
По данным американских властей, Россия, которая воюет в Сирии с 2015 года, в последние дни нанимает там солдат с надеждой, что их опыт уличных боев позволит "взять Киев".
Россия начала полномасштабное наступление на Украину 24 февраля.