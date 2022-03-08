"Путин сказал вас е****ть": в РФ пытали девушку после митинга против войны

Российские полицейские избивали и пытали девушку после митинга против войны в Украине, о чем свидетельствует ее аудиозапись.

Источник: аудиозапись с соцсетей

Детали: Действия произошли в воскресенье в московском ОВД "Братеево" после антивоенного митинга в российской столице.

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По словам задержанной Александры Калужских, которая обнародовала аудиодоказательство, ее били по ногам, по голове подзатыльники, обливали водой, вырывали телефон и бросали в стенку, хватали за волосы, дергали, обзывали и угрожали.

В комнате сидели две женщины, которые наблюдали за пытками.

Калужских не хотели выпускать из ОВД, не пускали к ней адвоката. Отпустили к вечеру, когда уже распространилось это аудио.