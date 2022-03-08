Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Путин сказал вас е****ть": в РФ пытали девушку после митинга против войны

Роман ПетренкоВторник, 8 марта 2022, 13:26
скриншот

Российские полицейские избивали и пытали девушку после митинга против войны в Украине, о чем свидетельствует ее аудиозапись.

Источник: аудиозапись с соцсетей

Детали: Действия произошли в воскресенье в московском ОВД "Братеево" после антивоенного митинга в российской столице.

По словам задержанной Александры Калужских, которая обнародовала аудиодоказательство, ее били по ногам, по голове подзатыльники, обливали водой, вырывали телефон и бросали в стенку, хватали за волосы, дергали, обзывали и угрожали.

В комнате сидели две женщины, которые наблюдали за пытками.

Калужских не хотели выпускать из ОВД, не пускали к ней адвоката. Отпустили к вечеру, когда уже распространилось это аудио.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Росcиямитингивойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты

войнаАкция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Генсек ООН без упоминания РФ призвал к переговорам и не назвал войну в Украине войной

Россия пугает новыми "беспощадными" ударами по Украине

Все новости...
Росcия
Великобритания отказывается от российской нефти
Бойко и Ко решили помогать властям и территориальной обороне
Си Цзиньпин поговорил с Макроном и Шольцем об Украине: поддерживает переговоры
Последние новости
02:24
Стараются, продолжат во вторник – Зеленский о переговорах с Россией
02:15
Зеленский поблагодарил россиянку с плакатом "Нет войне" в эфире российского канала
02:02
Зеленский объявил о запуске налоговой реформы
01:42
В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский
01:41
Оффшоры "все", порты на очереди: итоги на экономическом фронте 14 марта
01:40
Зеленский обратился к срочника РФ: Мы слышим ваши звонки домой
01:32
Рада планирует убрать тендеры на публичных закупках на время войны
01:32
Зеленский: Российские армия – поставщик оружия для защиты Украины
01:30
США на встрече в Риме предостерегли Китай от военной помощи России
01:18
Люди в селах бьют врага на подходе к Николаеву – генерал об обороне города
Все новости...