ВСУ провели не менее семи контратак за сутки – Арестович
Вторник, 8 марта 2022, 12:34
Вооруженные силы Украины совершили не менее семи контратак за минувшие сутки.
Источник: брифинг советника главы ОПУ Алексей Арестович
Прямая речь: "Вооруженные силы контролируют ситуацию: сбивают самолеты противника и крылатые ракеты, как сегодня ночью, не дают врагу закрепиться там, куда они хотят продвинуться".
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Прямая речь: "Держится героически Мариуполь. Там была контратака, уничтожили танковую колонну. Держится зона ООС, где одно из воздушно-десантных подразделений Украины уничтожило колонну противника.
Харьков входит в контратаку. То есть, наша армия хорошо знает, что она делает".
Что было ранее: В Сумах защитники Украины захватили российский парадный танк – он был цел и над ним развевался флаг РФ.
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