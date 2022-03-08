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ВСУ провели не менее семи контратак за сутки – Арестович

Роман КравецВторник, 8 марта 2022, 13:34

Вооруженные силы Украины совершили не менее семи контратак за минувшие сутки.

Источник: брифинг советника главы ОПУ Алексей Арестович

Прямая речь: "Вооруженные силы контролируют ситуацию: сбивают самолеты противника и крылатые ракеты, как сегодня ночью, не дают врагу закрепиться там, куда они хотят продвинуться".

Прямая речь: "Держится героически Мариуполь. Там была контратака, уничтожили танковую колонну. Держится зона ООС, где одно из воздушно-десантных подразделений Украины уничтожило колонну противника.

Харьков входит в контратаку. То есть, наша армия хорошо знает, что она делает".

Что было ранее: В Сумах защитники Украины захватили российский парадный танк – он был цел и над ним развевался флаг РФ.

Темы: Офис президентавойнаВооруженные силы
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