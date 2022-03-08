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Есть признаки, что Беларусь готовится к войне на стороне РФ – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 8 марта 2022, 14:10

Сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Беларуси к возможному широкомасштабному участию их вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Прямая речь: "Проведена частичная перегруппировка сухопутных войск и сил специальных операций ВС Беларуси.

В частности, в районе Бреста находятся по одной бронетанковой группе из состава 38 отдельной десантно-штурмовой бригады (Брест) и 103 отдельной воздушно-десантной бригады (Витебск) ВС Беларуси.

В районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 бронетанковые группы из состава 38 отдельной десантно-штурмовой бригады. В районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 бронетанковые группы 103 отдельной воздушно-десантной бригады".

Детали: В Генштабе информируют, что основные усилия оккупантов продолжают сосредотачиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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Что было ранее: Вооруженные силы Украины совершили не менее семи контратак за минувшие сутки.

Темы: БеларусьРосcияВооруженные силыГенштаб
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