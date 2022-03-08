Из Ирпеня эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских

Из Ирпеня в Киевской области эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских.

Источник: ГСЧС, Богдан Данилюк заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области, ответственный за эвакуацию людей из Ирпеня

Детали: Спасатели сообщили, что эвакуация из Ирпеня в Киев все еще продолжается.

В настоящее время помощь оказали почти 3 тыс. гражданских.

По словам Данилюка, украинские защитники эвакуируют людей, которые самостоятельно подходят к разрушенному мосту.

Он сообщил, что 8 марта еще не было сообщений о раненых или погибших. Агрессор не соблюдает режим тишины.