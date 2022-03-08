Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Ирпеня эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских

Мазуренко Алена Вторник, 8 марта 2022, 14:48
фото: ГСЧС

Из Ирпеня в Киевской области эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских.

Источник: ГСЧС, Богдан Данилюк заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области, ответственный за эвакуацию людей из Ирпеня

Детали: Спасатели сообщили, что эвакуация из Ирпеня в Киев все еще продолжается.

В настоящее время помощь оказали почти 3 тыс. гражданских.

По словам Данилюка, украинские защитники эвакуируют людей, которые самостоятельно подходят к разрушенному мосту.

 

Он сообщил, что 8 марта еще не было сообщений о раненых или погибших. Агрессор не соблюдает режим тишины.

 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ИрпеньКиеввойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты

войнаАкция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Генсек ООН без упоминания РФ призвал к переговорам и не назвал войну в Украине войной

Россия пугает новыми "беспощадными" ударами по Украине

Все новости...
Ирпень
Мэр Ирпеня сообщил, что оккупанты предложили ему сдать город
При обстрелах Ирпеня погибло 8 мирных жителей – мэр
Эвакуация из Ирпеня в Киев пройдет автобусами – оккупанты взорвали железнодорожные пути
Последние новости
03:52
США ввели санкции против 11 человек из оборонного сектора РФ
03:37
В Харькове под обстрелы попал автомобиль волонтеров – есть погибший и раненая
03:15
Сумщина: Россияне сделали штабы в Боромле и Тростянце, похищают людей
02:24
Стараются, продолжат во вторник – Зеленский о переговорах с Россией
02:15
Зеленский поблагодарил россиянку с плакатом "Нет войне" в эфире российского канала
02:02
Зеленский объявил о запуске налоговой реформы
01:42
В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский
01:41
Оффшоры "все", порты на очереди: итоги на экономическом фронте 14 марта
01:40
Зеленский обратился к срочника РФ: Мы слышим ваши звонки домой
01:32
Рада планирует убрать тендеры на публичных закупках на время войны
Все новости...