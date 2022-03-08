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Из Ирпеня эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских

Алена МазуренкоВторник, 8 марта 2022, 13:48
Из Ирпеня эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских
фото: ГСЧС

Из Ирпеня в Киевской области эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских.

Источник: ГСЧС, Богдан Данилюк заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области, ответственный за эвакуацию людей из Ирпеня

Детали: Спасатели сообщили, что эвакуация из Ирпеня в Киев все еще продолжается.

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В настоящее время помощь оказали почти 3 тыс. гражданских.

По словам Данилюка, украинские защитники эвакуируют людей, которые самостоятельно подходят к разрушенному мосту.

 

Он сообщил, что 8 марта еще не было сообщений о раненых или погибших. Агрессор не соблюдает режим тишины.

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Темы: ИрпеньКиеввойнаРосcия
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