Из Ирпеня эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских
Вторник, 8 марта 2022, 13:48
Из Ирпеня в Киевской области эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских.
Источник: ГСЧС, Богдан Данилюк заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области, ответственный за эвакуацию людей из Ирпеня
Детали: Спасатели сообщили, что эвакуация из Ирпеня в Киев все еще продолжается.
Реклама:
В настоящее время помощь оказали почти 3 тыс. гражданских.
По словам Данилюка, украинские защитники эвакуируют людей, которые самостоятельно подходят к разрушенному мосту.
Он сообщил, что 8 марта еще не было сообщений о раненых или погибших. Агрессор не соблюдает режим тишины.
ВИДЕО ДНЯ