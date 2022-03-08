Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинсие академики: Никто ядерное оружие у нас не создает

"Украинская правда"Вторник, 8 марта 2022, 15:04

Никаких программ создания ядерного оружия в Украине не проводилось и не ведется.

Источник: Заявление генерального директора Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" академик Николая Шульги и директора Института проблем безопасности атомных электростанций академика Анатолия Носовского.

Прямая речь: "С полной ответственностью заявляем: никаких программ по созданию ядерного оружия в научных учреждениях Национальной академии наук Украины (в том числе ННЦ ХФТИ, ИПБ АЭС) и вообще в Украине не проводилось и не ведется"

Прямая речь: "Весь ядерный материал (высокообогащенный уран), который находился на площадках научных учреждений ХФТИ и Института ядерных исследований (ИЯИ) НАН Украины, передан Украиной в РФ еще в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ".

Что было ранее: Еще 21 февраля президент страны-оккупанта Владимир Путин большую часть обращения к россиянам, в котором признал так называемые ЛНР-ДНР, посвятил истории и обвинил Украину в подготовке к войне с Россией и курсе на восстановление ядерного потенциала.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ядерное оружиеРосcиянаукавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Назад в 90-е": Зеленский пообещал россиянам дефицит валюты и бедность

Кулеба: МАГАТЭ должно сказать россиянам "кыш" из украинских АЭС

видеоДепутата Куницкого скрутили на блокпосте

Украинские защитники подбили еще одного полковника РФ, но его спасли кадыровцы

видеоВ Киевской области уничтожили вражеский пункт управления – работает Байрактар

видео, обновленоВраг обстрелял Николаев, обошлось без жертв

Все новости...
ядерное оружие
Россияне выдумали фейк о "ядерной программе" Украины, чтобы оправдать войну
Глава МАГАТЭ опроверг заявления России, что Украина якобы разрабатывает ядерное оружие
Кулеба считает, что у россиян какие-то галлюцинации о создании Украиной ядерного оружия
Последние новости
04:16
Канада может организовать специальные авирейсы из Польши для украинских беженцев
03:55
В Instagram назвали дату блокировки соцсети в России
03:40
Colgate ограничила продажи в России
03:23
фотоВ центре Чернигова российские захватчики разбомбили гостиницу "Украина"
02:58
Кабмин принял решение во избежание дефицита горючего и сдерживания цены на него
02:32
Украинская авиация поразила российский Су-34 и еще пять вражеских целей
02:20
Джордж Сорос: Си Цзиньпин благословил войну Путина
02:05
Зеленский и Байден провели самый длинный разговор
01:59
фото, видеоВ Сумской области тероборона голыми руками отобрала у врага 3 танка и САУ – председатель ОГА
01:39
Россия провоцирует Беларусь на войну против Украины – Генштаб
Все новости...