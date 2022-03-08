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Украинсие академики: Никто ядерное оружие у нас не создает

"Украинская правда"Вторник, 8 марта 2022, 14:04

Никаких программ создания ядерного оружия в Украине не проводилось и не ведется.

Источник: Заявление генерального директора Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" академик Николая Шульги и директора Института проблем безопасности атомных электростанций академика Анатолия Носовского.

Прямая речь: "С полной ответственностью заявляем: никаких программ по созданию ядерного оружия в научных учреждениях Национальной академии наук Украины (в том числе ННЦ ХФТИ, ИПБ АЭС) и вообще в Украине не проводилось и не ведется"

Прямая речь: "Весь ядерный материал (высокообогащенный уран), который находился на площадках научных учреждений ХФТИ и Института ядерных исследований (ИЯИ) НАН Украины, передан Украиной в РФ еще в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ".

Что было ранее: Еще 21 февраля президент страны-оккупанта Владимир Путин большую часть обращения к россиянам, в котором признал так называемые ЛНР-ДНР, посвятил истории и обвинил Украину в подготовке к войне с Россией и курсе на восстановление ядерного потенциала.

Темы: ядерное оружиеРосcиянаукавойна
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