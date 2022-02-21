Путин заявил, что не может не реагировать на ядерную угрозу со стороны Украины

Президент России Владимир Путин большую часть обращения к россиянам, в котором признал так называемых "ЛНР-ДНР", посвятил истории и обвинил Украину в подготовке к войне с Россией и курсе на восстановление ядерного потенциала.

Источник: Путин в обращении к россиянам

Прямая речь: "В марте 2021 года Украина приняла новую военную стратегию. Этот документ практически целиком посвящено противостоянию с Россией, ставит целью втягивание иностранных государств в конфликт с нашей страной. Стратегия предлагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса, оп сути, террористического подполья.

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В ней прописаны и контуры предполагаемой войны. А закончиться она должны "при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях", а также "при военной поддержке мировым сообществом в геополитическом противостоянии с Российской Федерации". По сути, это ничто иное, как подготовка к боевым действиям против России.

Уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И эта не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты "Точка-У" – тоже еще советская конструкция, дальность которой превышает 100 километров. Но сделают и больше – это вопрос только времени".

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский в речи на Мюнхенской конференции не говорил прямо о намерении восстановить ядерный потенциал, но сказал: если подписанты Будапештского меморандума не предоставят гарантий безопасности для Украины перед лицом войны с РФ, то Украина "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает".

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Путин же заявил, что у Украине благодаря "заделу" с советских времен будет "гораздо проще, чем многим другим государствам", обзавестись тактическим ядерным оружием, особенно "в случае технологической поддержки из зарубежа".

Прямая речь: "С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для России изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Тем более, что западные покровители могут посодействовать в появлении на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны.

Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. Только США с 2014 года направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучение спциалистов.

В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира. Деятельностью Вооруженных сил и спецслужб Украины руководят иностранные советники".

Детали: Путин заявил, что "система управления украинскими войсками уже интегрирована с силами НАТО", что "США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий", а "регулярные совместные учения имеют явную антироссийскую военную направленность", что Центр морских операций в Очакове "позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО включая применение ими высокоточного оружия против Российского Черноморского флота".

Путин не упомянул, что помогать Украине мир заставила сама Россия, которая в 2014 году оккупировала Крым и развязала вооруженный конфликт на востоке Украины, а теперь окружила нашу страну своими войсками.

К тому моменту, когда он коснулся темы войны и ядерного оружия, Путин уже говорил более получаса, но его речь мало касалась актуальной ситуации и была пропитана чувством исторической несправедливости.

Российский президент прошелся по истории, начиная с создания СССР, и коснулся всех моментов, которые его не устраивают в Украине.

Так, Путин заявил об "Украине Ленина": мол, "современная Украина была целиком и полностью создана большевистской Россией", при том что большевики отторгли от России часть территории. Он считает, что члены КПСС зря "не вычистили" из Конституции СССР националистические фантазии, потому "бацилла национализма" разрослась.

По его словам, после развала Советского союза "радикалы наглели" – и в 2014 году "довели Майдан до государственного переворота", в который якобы вливали деньги США. А потом "радикалы, захватившие власть, устроили террор".



Припомнил Путин и пожар в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года Он заявил, что виновные не наказаны, но "мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их найти и покарать".

Также российский президент повторил пропагандистский тезис, что государственности в Украине так и не сложилось и что Украину "загнали под внешнее управление", а также добавил ко всем бедам, что "коррупция цветет пышным цветом".

Путин заявил, что продолжается курс на "дерусификацию и ассимиляцию". Упомянул законопроект о коренных народах, а также упрекнул в притеснениях православных РПЦ в Украине, Более того, он заявил о "похищении граждан России".

После речи, которая длилась почти час, Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" (ОРДЛО), которые последние 8 лет де-факто находились под контролем Кремля.