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Терехов сообщил, что россияне предлагали ему сдать Харьков

Роман ПетренкоВторник, 8 марта 2022, 14:08
Терехов сообщил, что россияне предлагали ему сдать Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ему поступало предложение от российских оккупантов сдать Харьков

Источник: Терехов  во время национального телемарафона, которого цитирует Status Quo

Прямая речь Терехова: "Мне поступило такое же сообщение, как чиновникам обладминистрации. Я не реагирую на это".

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Детали: Он добавил, что коммунальные службы работают, Харьков снабжен водой, теплом – там, где это возможно, там, где дома не разбиты и подлежат восстановлению.

Напомним: 7 марта зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил, что российские оккупанты предлагали ему начать переговоры о передаче власти в области.

Темы: ХарьковвойнаРосcия
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