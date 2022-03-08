Терехов сообщил, что россияне предлагали ему сдать Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ему поступало предложение от российских оккупантов сдать Харьков

Источник: Терехов во время национального телемарафона, которого цитирует Status Quo

Прямая речь Терехова: "Мне поступило такое же сообщение, как чиновникам обладминистрации. Я не реагирую на это".

Детали: Он добавил, что коммунальные службы работают, Харьков снабжен водой, теплом – там, где это возможно, там, где дома не разбиты и подлежат восстановлению.

Напомним: 7 марта зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил, что российские оккупанты предлагали ему начать переговоры о передаче власти в области.