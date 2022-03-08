Рабинович был в Израиле, говорит – ищет возможность вернуться в Украину

Сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович сейчас находится заграницей, но заявил, что ищет возможности вернуться в Украину.

Источник: Рабинович в комментарии "Украинской правде"

Детали: В распоряжение УП попало фото Рабиновича в Израиле, сделанное 5 марта.

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Нардеп подтвердил, что действительно был там, но отметил, что был на лечении. Сейчас Рабинович находится на Кипре и заявляет, что ищет возможность вернуться домой.

Прямая речь Рабиновича: "Вас интересует, где я сейчас? На Кипре. Сутки".

Детали: На вопрос журналиста, был ли он до этого в Израиле, Рабинович ответил: "Полетел по приглашению кнессета. Потом заболел ковидом. Застрял. Вот история моего пребывания. Сейчас ищем другие пути вернуться".

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Он также заявил, что на Кипре отметился в посольстве.

Народные депутаты лояльной к РФ партии "ОПЗЖ" заявили, что будут помогать властям, а некоторые члены партии запишутся в ряды территориальной обороны.