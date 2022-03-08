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Бойко и Ко решили помогать властям и территориальной обороне

Мазуренко Алена Вторник, 8 марта 2022, 18:20

Народные депутаты лояльной к РФ партии "ОПЗЖ" заявили, что будут помогать властям, а некоторые члены партии запишутся в ряды территориальной обороны.

Источник: пресс-служба ОПЗЖ, Facebook-страница Бойко 

Дословно ОПЗЖ: "Определить задачу партии в организации всесторонней помощи согражданам, находящимся в зоне боевых действий, беженцам и помощи в эвакуации граждан через гуманитарные коридоры и сопровождение гуманитарных грузов.

Поддержать участие членов партии в формированиях сил территориальной обороны для защиты, охраны объектов критической инфраструктуры, жилья граждан и борьбы с мародерством".

Детали: Кроме того, в ОПЗЖ решили поддержать "всеми доступными путями усилия органов власти по защите, безопасности государства и граждан в условиях военного положения".

В частности, банк нардепа ОПЗЖ Сергея Левочкина "Клиринговый дом" сообщил, что начал благотворительное финансирование киевских больниц.

Сообщается, что 6 миллионов гривен уже перечислены медучреждениям в поддержку гумпрограммы, которую инициировал ФК "Динамо" (Киев).

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Также в ОПЗЖ решили возложить исполнение обязанностей председателя партии на Юрия Бойко.

Сам Бойко в соцсети заявил, что они "будут защищать Украину".

Прямая речь Бойко: "Мы осуждаем агрессию российской армии против нашей страны. Члены ОП-ЗЖ массово записываются в территориальную оборону, чтобы охранять объекты критической инфраструктуры, жилье граждан и бороться с мародерами".

Бойко находится в Украине. Ранее его останавливали украинские защитники для проверки. Он признал агрессию армии РФ, однако не захотел говорить, что "Путин - ху*ло".

Также фамилию Бойко якобы озвучивали российские оккупанты, пытаясь назначить его на правительственный пост, но сам Бойко и другие представители власти информацию опровергли.  

Предыстория: 

  • Главой политсовета партии был кум президента РФ Виктор Медведчука. Ранее Медведчук сбежал из-под ареста, ведь его в Украине обвинили в ряде тяжких преступлений против национальной безопасности.
  • 8 октября Медведчуку вручили новое подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Он был под домашним арестом. Где сейчас находится Медведчук неизвестно. Его жена в России. 
  • Также, по информации УП, еще один сопредседатель партии Вадим Рабинович сейчас находится за границей. 

Темы: ОПЗЖвойнаРосcияУкраина
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