Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пленные оккупанты будут работать на экономику Украины – МВД

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 20:05
ПЛЕННЫЕ РУССКИЕ ВОЕННЫЕ. ФОТО С САЙТА 200RF.COM

Пленные российские военные будут работать на восстановление экономики Украины.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире украинских телеканалов

Детали: Он заверил, что забота о военнопленных не ляжет бременем на украинскую экономику.

Прямая речь: "Совершенно нет. Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции, то есть использование труда и т.п. То есть, все эти люди будут работать впоследствии на восстановление экономики Украины".

Больше деталей: В то же время Енин заверил, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

"Именно это отличает нас от российского агрессора", – сказал он.

Что предшествовало: 7 марта министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что все пленные российские оккупанты будут свозиться и содержаться в одном месте.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: пленныевойнаэкономикаМВД
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоИспания арестовала суперяхту российского олигарха Чемезова – СМИ

видео, фото, обновленоРоссийские снаряды попали в три многоэтажки в Киеве, есть жертвы

Байден: Мы дадим оружие Украине и примем беженцев с открытыми объятиями

Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты

Все новости...
пленные
Всех пленных оккупантов будут содержать в одном месте – Монастырский
СБУ показало видео допроса пилота-оккупанта, бомбившего жилые дома на Харьковщине
В Киеве провели пресс-конференцию с пленными оккупантами
Последние новости
09:04
фотоРоссия обстреляла интернат, больницу и 3 школы в Рубежном: 4 погибших
08:58
Регионы: воздушные тревоги почти по всей стране, бои на Харьковщине и Киевщине
08:46
фотоВ Харькове снаряды спровоцировали большой пожар, а под завалами нашли 7 погибших
08:31
дополнено от 06:51В Сумской области откроют несколько коридоров для эвакуации: из каких городов выведут людей
08:09
фотоИспания арестовала суперяхту российского олигарха Чемезова – СМИ
07:52
"Дом для Украины": 44 тысячи британцев готовы принять у себя украинцев
07:48
"Россия пойдет на все": США возмущены убийством журналиста Рено
07:43
Байден на следующей неделе может приехать в Польшу – СМИ
07:41
NYT: Российские ракеты выпускают "ловушку" для обмана систем ПВО
07:27
видео, фото, обновленоРоссийские снаряды попали в три многоэтажки в Киеве, есть жертвы
Все новости...