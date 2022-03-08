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Пленные оккупанты будут работать на экономику Украины – МВД

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 19:05
Пленные оккупанты будут работать на экономику Украины – МВД
ПЛЕННЫЕ РУССКИЕ ВОЕННЫЕ. ФОТО С САЙТА 200RF.COM

Пленные российские военные будут работать на восстановление экономики Украины.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире украинских телеканалов

Детали: Он заверил, что забота о военнопленных не ляжет бременем на украинскую экономику.

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Прямая речь: "Совершенно нет. Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции, то есть использование труда и т.п. То есть, все эти люди будут работать впоследствии на восстановление экономики Украины".

Больше деталей: В то же время Енин заверил, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

"Именно это отличает нас от российского агрессора", – сказал он.

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Что предшествовало: 7 марта министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что все пленные российские оккупанты будут свозиться и содержаться в одном месте.

Темы: пленныевойнаэкономикаМВД
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