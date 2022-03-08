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Харьков снова с украинским телевидением

Роман РоманюкВторник, 8 марта 2022, 21:16

В Харькове возобновили цифровую ретрансляцию телевизионных каналов.

Источник: заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП

Детали: После повреждения кабеля на телебашне трансляция была остановлена, но сегодня, 8 марта, ее удалось восстановить.

Семенуха пообещал, что аналоговое вещание в городе будет возобновлено в ближайшее время.

Напомним: Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ему поступало предложение от российских оккупантов сдать Харьков.

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Темы: Харьковтелевидение
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