Харьков снова с украинским телевидением
Вторник, 8 марта 2022, 21:16
В Харькове возобновили цифровую ретрансляцию телевизионных каналов.
Источник: заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП
Детали: После повреждения кабеля на телебашне трансляция была остановлена, но сегодня, 8 марта, ее удалось восстановить.
Семенуха пообещал, что аналоговое вещание в городе будет возобновлено в ближайшее время.
Напомним: Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ему поступало предложение от российских оккупантов сдать Харьков.
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