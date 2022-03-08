Российские школьники и бюджетники будут писать письма поддержки оккупантам в Украине

Партия власти РФ "Единая Россия" планирует провести на всей территории РФ акцию "Zащитникам отечества", в рамках которой россияне будут писать письма российским оккупантам, совершающим наступление на Украину.

Источник: источник УП в разведке

Детали: В рамках акции, которая стартует 9 марта во всех регионах РФ, люди смогут написать письма российским военным, которые вторглись в Украину, а партия власти берет на себя задачу обеспечить их доставку.

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В акции могут принимать участие российские школьники, студенты, преподаватели вузов, пенсионеры, работники бюджетных и не бюджетных организаций и учреждений, а также партийный актив и сторонники "Единой России".

Они могут слать военным письма, детски рисунки или плакаты, смс, электронные письма.

Пункты приема писем будут работать во всех общественных приемных "Единой России".

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Среди тезисов программы отмечается, что, несмотря на отдельные "визги" либеральной оппозиции и звезд шоу-бизнеса, подавляющее большинство жителей России якобы понимает и одобряет необходимость проведения "спецоперации на территории Украины и ликвидации нацистского киевского режима".

Анонс этой акции можно найти и в российских СМИ, в частности, в Санкт-Петербурге.

Что предшествовало: В Москве полиция пришла домой к шестикласснику, который задавал вопросы о войне с Украиной на уроке и выкрикнул "Слава Украине" на перемене, ему отключили электричество и вызывают родителей в отделение.