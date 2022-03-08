Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские школьники и бюджетники будут писать письма поддержки оккупантам в Украине

"Украинская правда"Вторник, 8 марта 2022, 21:46
Фото: files.vm.ru

Партия власти РФ "Единая Россия" планирует провести на всей территории РФ акцию "Zащитникам отечества", в рамках которой россияне будут писать письма российским оккупантам, совершающим наступление на Украину.

Источник: источник УП в разведке

Детали: В рамках акции, которая стартует 9 марта во всех регионах РФ, люди смогут написать письма российским военным, которые вторглись в Украину, а партия власти берет на себя задачу обеспечить их доставку.

В акции могут принимать участие российские школьники, студенты, преподаватели вузов, пенсионеры, работники бюджетных и не бюджетных организаций и учреждений, а также партийный актив и сторонники "Единой России".

Они могут слать военным письма, детски рисунки или плакаты, смс, электронные письма.

Пункты приема писем будут работать во всех общественных приемных "Единой России".

Среди тезисов программы отмечается, что, несмотря на отдельные "визги" либеральной оппозиции и звезд шоу-бизнеса, подавляющее большинство жителей России якобы понимает и одобряет необходимость проведения "спецоперации на территории Украины и ликвидации нацистского киевского режима".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Анонс этой акции можно найти и в российских СМИ, в частности, в Санкт-Петербурге.

Что предшествовало: В Москве полиция пришла домой к шестикласснику, который задавал вопросы о войне с Украиной на уроке и выкрикнул "Слава Украине" на перемене, ему отключили электричество и вызывают родителей в отделение.

Темы: Росcияакцииразведкавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев, несмотря на боевые действия

Украину покинули около 20 нардепов

УЗ начинает национализацию российских вагонов, находящихся в Украине

фотоИспания арестовала суперяхту российского олигарха Чемезова – СМИ

NYT: Российские ракеты выпускают "ловушку" для обмана систем ПВО

видео, фото, обновленоРоссийские снаряды попали в три многоэтажки в Киеве, есть жертвы

Все новости...
Росcия
Враг обстрелял Житомир – разрушено общежитие, попадание в завод
Российские хакеры "разочаровали" США: оказалась меньшей угрозой
Оккупанты атаковали воинскую часть в Бориспольском районе
Последние новости
10:42
Эвакуация из Мариуполя: открыли коридор для авто
10:34
Российские оккупанты ежедневно убивают в Украине как минимум 5 детей – ювенальные прокуроры
10:33
Артистам, выступавшим против войны, запретят давать концерты в России – СМИ
10:31
фотоСБУ задержала хакера, помогавшего оккупантам быть на связи в Украине
10:30
Адвокаты не могут найти сотрудницу Первого канала РФ, которая сорвавала эфир
10:28
Людям с инвалидностью упростили пересечение границы Украины в условиях военного положения
10:18
Под Черниговом уничтожили российскую РСЗО, которая обстреливала жилые кварталы
10:12
НБУ предупреждает о новых мошеннических схемах во время войны
10:11
Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев, несмотря на боевые действия
10:09
Без адресов: 80% информации для наведения враг получает из открытых источников – ГСЧС
Все новости...