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Путин кидает срочников на войну в Украине, но отрицает это

Светлана КизиловаВторник, 8 марта 2022, 21:29

Минобороны РФ и президент страны-агрессора Владимир Путин утверждают, что срочники не воюют в Украине. При этом уже есть пленные, которые говорят, что являются солдатами срочной службы в росармии.

Источник: Медуза со ссылкой на отца одного из пленных

Детали: На протяжении последних дней Путин несколько раз заявил, что в военных действиях на территории Украины якобы не участвуют и не будут участвовать срочники. Но эти заявления ожидаемо оказались неправдивыми.

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Российскому оппозиционному изданию Медуза удалось найти отца одного из пленных солдат, Дамура Мустафаева, и тот подтвердил, что его сын проходил срочную службу - контракт не подписывал.

Собиржон Мустафаев, отец Дамура, рассказывает: "Сын призвался в 2021 году в июне. Отправили служить рядом с Читой, обучали на водителя-механика. После этого в Наро-Фоминск. Вроде потом они начали участвовать в учениях. В Воронеж, в Белгородскую и Курскую область их раскидывали. Я с ним по телефону связывался. Последний раз - 22 февраля. Вроде все нормально было. И 24-го приказ был - и сказали ему: "На учения".

Впервые видео Дамура Мустафаева появилось в телеграм-канале "Ищи своих", где Украина публикует данные о попавших плен российских военных.

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Прямая речь отца: "Он был действительно срочник. Я не знаю, что случилось у них. Он говорил, что контракт не подписывал. Но я был удивлен: за них могут подписываться, или что-то такое. Он говорил: "Они сами записали нас в контрактники". Такое было, когда мы говорили 22 числа. Я говорю, как они могут сами сделать? Он говорил, что этого требуют. Но сказал, что сам не подписывал.

Сейчас, когда видео вижу… Многие, кто в плен попали, так и говорят, что за них подписывались. Они не знали, им сказали, что едут на учения — а попали на войну.

Не знаю, что делать, как его выручить, кто был виноват. Вроде президент наш (Путин - УП) говорит, что срочников нет приказа отправлять, и что срочников там вообще нет.

Я в действительности не знаю: что делать, как помогать? Кто тут вообще был виноват…"

Напомним: Путин продолжает утверждать: "в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу". В Минобороны РФ тоже говорят, якобы в войне с Украиной участвуют только контрактники.

Темы: ПутинвойнаРосcия
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