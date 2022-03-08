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Враг разбомбил дома в Малине – есть жертвы, среди них маленькие дети

Светлана КизиловаВторник, 8 марта 2022, 23:03

Российские захватчики, задействовав авиацию, устроили бомбардировку Малина в Житомирской области, погибли 5 мирных жителей, из них двое годовалых детей.

Источник: ГСЧС в Twitter

Детали: "8 марта в 20:50 в городе Малин по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 года рождения"

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Детали: Поисково-спасательные работы на месте уничтоженных домов продолжаются.

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Кроме того, вечером 8 марта российский агрессор разбомбил общежитие в Житомире и завод "Изоват".

Темы: войнаЖитомирская областьРосcиядети
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