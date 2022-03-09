Враг разбомбил дома в Малине – есть жертвы, среди них маленькие дети

Российские захватчики, задействовав авиацию, устроили бомбардировку Малина в Житомирской области, погибли 5 мирных жителей, из них двое годовалых детей.

Источник: ГСЧС в Twitter

Детали: "8 марта в 20:50 в городе Малин по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 года рождения"

Детали: Поисково-спасательные работы на месте уничтоженных домов продолжаются.

Житомирська область↘️



8 березня о 20:50 в м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей (2021 р.н.).



Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. pic.twitter.com/JLsoSOjFLu — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 8, 2022

Кроме того, вечером 8 марта российский агрессор разбомбил общежитие в Житомире и завод "Изоват".