Враг разбомбил дома в Малине – есть жертвы, среди них маленькие дети
Российские захватчики, задействовав авиацию, устроили бомбардировку Малина в Житомирской области, погибли 5 мирных жителей, из них двое годовалых детей.
Источник: ГСЧС в Twitter
Детали: "8 марта в 20:50 в городе Малин по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 года рождения"
Детали: Поисково-спасательные работы на месте уничтоженных домов продолжаются.
Житомирська область↘️— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 8, 2022
8 березня о 20:50 в м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей (2021 р.н.).
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. pic.twitter.com/JLsoSOjFLu
Кроме того, вечером 8 марта российский агрессор разбомбил общежитие в Житомире и завод "Изоват".