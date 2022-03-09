"Путин может прийти к вам": Зеленская призвала закрыть небо над Украиной

Первая леди Украины Елена Зеленская написала открытое письмо, в котором рассказала о войне в Украине и призвала закрыть небо над Украиной.

Источник: Facebook-страница Зеленской

Прямая речь: "Более недели назад происходящее в данный момент было еще немыслимо. Моя страна была спокойной, а мегаполисы, города и села наполнялись радостями повседневной жизни.

24 февраля просыпаемся с объявлением о начале войны. Танки пересекли украинскую границу, самолеты захватывают наше воздушное пространство. Города были оцеплены ракетными учреждениями".

"Худшее – читать о детях-жертвах.

Восьмилетняя Алиса, погибшая на улице Ахтырки, дед пытался защитить ее своим телом. Или Полина из Киева, погибшая вместе с родителями во время стрельбы. Или о 14-летнем Арсении – в некогда мирном пригороде столицы мальчику ударило по голове, к нему скорая просто не смогла добраться из-за сильного пожара".

"Свидетельствую: Украина хочет мира! И Украина защитит свои границы и идентичность и никогда не будет капитулировать".

"Что нам нужно и о чем мы говорим во всем мире – закройте небо! Снимите наконец-то свои белые перчатки, все равно не сможете сохранить нейтральность. Потому что в следующий раз Путин может прийти к вам. Закройте небо, на земле мы сами справимся".

"Кремлевские пропагандисты утверждали, что украинцы будут приветствовать их цветами как освободителей. Зато украинцы поздравили их коктейлями Молотова".

"Но мы точно победим. Мы стоим друг за друга и у нас есть оружие, которое называется единство. Единство в любви к Украине".

Детали: Зеленская, обращаясь к мировым СМИ, показала, что пропаганда Кремля лукавит, называя "спецоперацией" убийство мирных жителей.

Также первая леди Украины сообщила о том, что женщины и дети живут в бункерах и подвалах, и что в некоторых городах семьи не могут выйти из укрытий по несколько дней.

А больные, люди с инвалидностью и пожилые люди не могут получить должной помощи.

Зеленская сравнила "реальность, в которой мы живем" со страшным сном. Она призвала мировые СМИ не молчать о войне в Украине.

"Если не остановить грозящего ядерной войной Путина, безопасного места в мире не будет", - отметила первая леди Украины.