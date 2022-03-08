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В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины

Ольга ГлущенкоВторник, 8 марта 2022, 23:58
В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины
Артем Прийменко, фото: facebook

Во время авиаударов в Сумах погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и вся его семья.

Источник: тренер из Сум Евгений Леоненко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в г.Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. – неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо.

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…вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл".

 

Напомним: Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что после 23 часов 7 марта враг на Сумы и район сбросил авиабомбы, а также обстрелял Ахтырку.

Темы: Сумывойнаспорт
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