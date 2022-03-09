Дом Усика возле Киева обстреляли

Дом семьи украинского боксера Александра Усика в Ворзеле обстреляли оккупанты.

Источник: жена Усика Екатерина в сторис в Instagram

Детали: Екатерина Усик сообщила, что с 4 марта не может дозвониться до знакомых в Ворзеле и волнуется за соседей. Она сказала, что "последние сообщения с фотографиями были страшными, кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой".

Напомним: Ворзель, Буча и Ирпень захвачены россиянами. В этих населенных пунктах преимущественно нет связи с окружающим миром, кончились продукты и местами вода, нет электричества и отопления.