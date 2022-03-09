Дом Усика возле Киева обстреляли
Среда, 9 марта 2022, 00:00
Дом семьи украинского боксера Александра Усика в Ворзеле обстреляли оккупанты.
Источник: жена Усика Екатерина в сторис в Instagram
Детали: Екатерина Усик сообщила, что с 4 марта не может дозвониться до знакомых в Ворзеле и волнуется за соседей. Она сказала, что "последние сообщения с фотографиями были страшными, кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой".
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Напомним: Ворзель, Буча и Ирпень захвачены россиянами. В этих населенных пунктах преимущественно нет связи с окружающим миром, кончились продукты и местами вода, нет электричества и отопления.