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Дом Усика возле Киева обстреляли

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 00:00
Дом Усика возле Киева обстреляли
ФОТО: GETTY

Дом семьи украинского боксера Александра Усика в Ворзеле обстреляли оккупанты.

Источник: жена Усика Екатерина в сторис в Instagram

Детали: Екатерина Усик сообщила, что с 4 марта не может дозвониться до знакомых в Ворзеле и волнуется за соседей. Она сказала, что "последние сообщения с фотографиями были страшными, кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой".

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Напомним: Ворзель, Буча и Ирпень захвачены россиянами. В этих населенных пунктах преимущественно нет связи с окружающим миром, кончились продукты и местами вода, нет электричества и отопления.

Темы: РосcияКиевская область
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