Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 04:43
МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд
фото: Getty Images

Международный валютный фонд планирует выделить в поддержку Украины, страдающей войной с Россией, 1,4 миллиарда долларов.

Источник: Кристалина Георгиева, цитирует сайт МВФ

Прямая речь: "Мы направили Исполнительному совету предложение… о 1,4 миллиарда долларов в поддержку Украины".

Реклама:

"Во-вторых, мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с "реформ" на "кризисное управление".

Детали: Георгиева отметила, что МВФ помогает мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

По ее словам, Украина нуждается в этой поддержке еще больше из-за вторжения России.

ВИДЕО ДНЯ

МВФ и Всемирный банк – два учреждения, которые должны поручить направлять скоординированную помощь нуждающимся странам.

Темы: МВФУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
МВФ
МВФ не засчитает Украине выполнение маяка: в Раде подменили законопроект - Железняк
Украина выполнила еще один структурный маяк МВФ и сделала шаг к следующему
Экономические новости 7 июля: новые маяки для Украины от МВФ
Последние новости
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
Все новости...
Реклама: