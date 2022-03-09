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МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 05:43
фото: Getty Images

Международный валютный фонд планирует выделить в поддержку Украины, страдающей войной с Россией, 1,4 миллиарда долларов.

Источник: Кристалина Георгиева, цитирует сайт МВФ

Прямая речь: "Мы направили Исполнительному совету предложение… о 1,4 миллиарда долларов в поддержку Украины".

"Во-вторых, мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с "реформ" на "кризисное управление".

Детали: Георгиева отметила, что МВФ помогает мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

По ее словам, Украина нуждается в этой поддержке еще больше из-за вторжения России.

МВФ и Всемирный банк – два учреждения, которые должны поручить направлять скоординированную помощь нуждающимся странам.

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Темы: МВФУкраинавойна
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