МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд

Международный валютный фонд планирует выделить в поддержку Украины, страдающей войной с Россией, 1,4 миллиарда долларов.

Источник: Кристалина Георгиева, цитирует сайт МВФ

Прямая речь: "Мы направили Исполнительному совету предложение… о 1,4 миллиарда долларов в поддержку Украины".

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"Во-вторых, мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с "реформ" на "кризисное управление".

Детали: Георгиева отметила, что МВФ помогает мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

По ее словам, Украина нуждается в этой поддержке еще больше из-за вторжения России.

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МВФ и Всемирный банк – два учреждения, которые должны поручить направлять скоординированную помощь нуждающимся странам.