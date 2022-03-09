Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эвакуацию из Сум продлили еще на день

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 07:16
ФОТО: GETTY

Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено 9 марта с 9.00 до 21.00.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в TG

Дословно: "Всю ночь работала переговорная группа. Було продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00. Можно выезжать собственным транспортом.

Дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью".

Детали: О месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста сообщат дополнительно.

Что предшествовало: 8 марта работал гуманитарный коридор из Сум по маршруту Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Темы: Сумыгуманитаркавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

14 марта должны заработать 10 гуманитарных коридоров

фото, видео, обновленоВ Киеве снаряд попал в 9-этажку и завод "Антонов", погиб человек

У Байдена увидели признаки готовности России к "серьезным" переговорам с Украиной

Австралия ввела санкции против Абрамовича и еще трех десятков российских олигархов

видеоОборона Мариуполя: уничтожена бронетехника и живая сила врага

Погибший в Ирпене журналист Рено готовил фильм о беженцах для журнала Time

Все новости...
Сумы
Без потерь, но с препятствиями – глава ОГА о первой волне эвакуации из Сум
В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины
Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум
Последние новости
09:59
Потери врага на 14 марта: 389 танков и 77 самолетов
09:46
В большинстве регионов Украины ночью была воздушная тревога, ситуация на утро понедельника
09:34
14 марта должны заработать 10 гуманитарных коридоров
09:31
Багамы присоединились к санкциям против России и Беларуси
09:30
На западных границах очередей на выезд из Украины почти нет
09:20
НБУ снял разрешение на свободный вывоз более 10 тысяч евро за границу
09:14
видеоРоссияне бомбили жилой сектор Ахтырки – трое погибших
09:10
видео Активисты третьи сутки блокируют на границе Польши фуры, следующие в РФ и Беларусь
09:01
РФ нанесла ущерб Украине уже на 120 миллиардов долларов и сумма растет – Минэкономики
08:48
фото, видеоОдин человек погиб в результате бомбардировки жилых домов в Николаевской области
Все новости...