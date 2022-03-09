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Эвакуацию из Сум продлили еще на день

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 06:16
Эвакуацию из Сум продлили еще на день
ФОТО: GETTY

Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено 9 марта с 9.00 до 21.00.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в TG

Дословно: "Всю ночь работала переговорная группа. Було продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00. Можно выезжать собственным транспортом.

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Дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью".

Детали: О месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста сообщат дополнительно.

Что предшествовало: 8 марта работал гуманитарный коридор из Сум по маршруту Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава.

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Темы: Сумыгуманитаркавойна
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