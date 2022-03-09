Эвакуацию из Сум продлили еще на день

Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено 9 марта с 9.00 до 21.00.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в TG

Дословно: "Всю ночь работала переговорная группа. Було продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00. Можно выезжать собственным транспортом.

Дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью".

Детали: О месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста сообщат дополнительно.

Что предшествовало: 8 марта работал гуманитарный коридор из Сум по маршруту Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава.