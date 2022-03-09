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Россияне мародёрят, насилуют, убивают: ГСЧС назвала самым сложным районом Бучанский

Среда, 9 марта 2022, 09:43

Спасатели сообщают, что самая сложная ситуация по всей стране в Бучанском районе Киевской области. Ситуация в населенных пунктах района не контролируется украинскими властями, оккупантами создана гуманитарная катастрофа.

Источник: отчет ГСЧС, предоставленный «Украинской правде»

Детали: Известно, что доступ к населенным пунктам отсутствует (Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Червона , Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Мила, Гуровщина) в связи с оккупацией захватчиками.

На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, производится обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры.

По информации местных жителей оккупантами осуществляется мародерство, убийство, изнасилование гражданского населения, проводится паспортный контроль наших граждан.

В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, кафиры блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и медикаментов.

По оперативной информации нуждаются в эвакуации около 4 тыс. 400 человек, которые находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.

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Напомним: По данным горсовета Бучи, 9 марта с 10:40 до 11:00 будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева.

Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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