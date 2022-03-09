ГСЧС: враг обстрелял частные дома, убил десятки взрослых и детей в сутки

Спасатели сообщают, что российские оккупанты обстреливают частные дома в Николаевской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Луганщине – погибли десятки человек.

Источник: отчет ГСЧС, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Николаевская область

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Подразделениями ГСЧС ликвидировано 11 пожаров, возникших в результате обстрелов на территории области. В результате обстрелов погибли 4 гражданских, деблокированных из-под завалов 5 человек.

Житомирская область

8 марта в 20:10 в Житомире в результате авиаудара на территорию в/ч А-2900 погибли 3 военнослужащих, 3 травмированы и в результате попадания в трехэтажное здание (80х24 м) общежития погиб 1 человек и травмированы 2 человека.

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8 марта в 20:50 в г. Малине Житомирской области по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 г.р.

8 марта в результате авиаудара по с. Бытица, Сумского района погиб 1 человек и 1 человек травмирован, уничтожены 1 и частично повреждены 2 жилых дома.

8 марта В результате авиаудара г. Ахтырка повреждены 8 жилых домов, травмированы 6 человек.

Харьковская область

Подразделениями ГСЧС ликвидированы последствия авиаудара по частному домохозяйству в с. Донец. Спасены 4-х человек. На месте происшествия найдены тела двух человек, из них один ребенок.

Луганская область

8 марта в результате обстрелов по Северодонецку и Рубежному погибли 10 человек, травмированы 9 человек, повреждены 49 жилых домов и 14 зданий. Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек. От ГСЧС привлекалось 213 человек и 43 ед. техники.

Напомним: Спасатели сообщают, что сейчас самая сложная ситуация по всей стране в Бучанском районе Киевской области. Ситуация в населенных пунктах района не контролируется украинскими властями, оккупанты создали гуманитарную катастрофу.