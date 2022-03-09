Эвакуация из Киевской области: адреса сбора жителей

Здесь и дальше инфографика КОВА

9 марта состоится эвакуация жителей Киевской области, которые фактически с начала войны находятся под беспощадными обстрелами России и остались без связи, отопления и воды. Людей ждут в шести пунктах сбора.

Источник: Киевская областная военная администрация в Facebook

Дословно КОВА: "Сегодня будет проходить эвакуация населения Киевской области по гуманитарным коридорам: из городов Ворзель, Бородянка, Ирпень, Буча, Гостомель через Стоянка – Белгородка в город Киев.

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Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь. Эвакуационный транспорт отправился по адресам эвакуации".

Детали: Эвакуация начнется в 11:30.

Адреса для эвакуации:

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г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105Б,

г. Ворзель, Укрпочта, ул. Курортная, 25,

г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12,

г. Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А,

г. Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная,

г. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 220.

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