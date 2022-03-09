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Эвакуация из Киевской области: адреса сбора жителей

Ирина БалачукСреда, 9 марта 2022, 10:54
Здесь и дальше инфографика КОВА

9 марта состоится эвакуация жителей Киевской области, которые фактически с начала войны находятся под беспощадными обстрелами России и остались без связи, отопления и воды. Людей ждут в шести пунктах сбора.

Источник: Киевская областная военная администрация в Facebook

Дословно КОВА: "Сегодня будет проходить эвакуация населения Киевской области по гуманитарным коридорам: из городов Ворзель, Бородянка, Ирпень, Буча, Гостомель через Стоянка – Белгородка в город Киев.

Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь. Эвакуационный транспорт отправился по адресам эвакуации".

Детали: Эвакуация начнется в 11:30.

Адреса для эвакуации:

  • г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105Б,
 
  • г. Ворзель, Укрпочта, ул. Курортная, 25,
 
  • г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12,
 
  • г. Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А,
 
  • г. Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная,
 
  • г. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 220.
 

Предыстория:

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  • Украина и Российская Федерация согласовали прекращение огня с 9:00 до 21:00 9 марта для эвакуации населения шестью гуманитарными коридорами.

Темы: Киевская областьвойнаэвакуация
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