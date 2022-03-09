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"Три дня на захват Харькова": СБУ обнародовала показания пленного начальника взвода

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 11:40

Служба безопасности Украины обнародовала показания одного из первых российских пленных, признающегося, что он ехал не на "учения", а на войну в Украину.

Источник: СБУ

Прямая речь пленного начальника взвода: "Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также было разрешено открывать огонь по мирному населению и всем жителям города".

Детали: Согласно его показаниям, на захват Харькова оккупантам дали три дня.

В то же время благодаря усилиям украинских воинов из целого взвода захватчиков выжил только этот офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

Дословно СБУ: "В настоящее время все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ.

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Ни один захватчик не останется без наказания!".

Темы: СБУвойна
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