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Покушений на Зеленского было уже больше десятка – Подоляк

Роман КравецСреда, 9 марта 2022, 12:04

Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.

Источник: Член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в интервью УП

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Прямая речь: "Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее.

У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть, мы понимаем все планы и наши контрразведки по ним отрабатывают".

Прямая речь: "С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли. 

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Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны".

Что было ранее: Британское издание "The Times" сообщало, что с начала российско-украинской войны президент Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения. 

Темы: ЗеленскийОфис президентаПутинвойна
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