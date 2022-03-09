Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Покушений на Зеленского было уже больше десятка – Подоляк

Роман КравецСреда, 9 марта 2022, 13:04

Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.

Источник: Член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в интервью УП

Прямая речь: "Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее.

У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть, мы понимаем все планы и наши контрразведки по ним отрабатывают".

Прямая речь: "С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли. 

Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Что было ранее: Британское издание "The Times" сообщало, что с начала российско-украинской войны президент Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения. 

Темы: ЗеленскийОфис президентаПутинвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский

Байден: Мы дадим оружие Украине и примем беженцев с открытыми объятиями

Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты

войнаАкция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Все новости...
Зеленский
Путину нужно принять, что не будет так, как он хотел – советник главы ОПУ
Зеленский предупредил политиков, которые ищут "ниточки в Россию"
"Это не пинг-понг – это жизни людей": Зеленский спрашивает США о самолетах из Польши
Последние новости
07:08
Враг обстрелял эвакуационную колонну из Гостомеля, погибла женщина
06:55
10 человек погибли при обстреле Чернигова
06:51
В Сумской области откроют несколько коридоров для эвакуации: из каких городов выведут людей
06:49
Из Мариуполя вырвались первые беженцы
06:38
В Киеве — ряд взрывов, в три района вызвали спасателей
06:28
Минобороны Британии: Есть вероятность, что Россия применит биологическое оружие под чужим флагом
06:26
Украина выступит на "Евровидении 2022": стали известны возможные форматы
06:17
Глава ОГА Одесской области: Если высадится российский десант, увидит дно Черного моря
06:04
Словакия выдворяет дипломатов РФ, Россия обещает ответить
05:33
Пентагон: Россияне запустили по Украине более 900 ракет
Все новости...