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В Скадовск вошли военные РФ, из горсовета вынесли компьютеры

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 13:52
В Скадовск вошли военные РФ, фото Ирины Булгак

В Скадовск в Херсонской области 9 марта въехала российская военная техника, местных жителей не пустили к памятнику Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.

Источник: "Суспільне" и издание "Український південь" и "Мост"

Источник: В среду утром скадовчане вышли почтить 208-ю годовщину со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

В это время в город начала въезжать военная техника вооруженных сил РФ.

Наряду с мирными митингующими, которые стояли и чествовали великого Шевченко с украинскими флагами, стали и российские солдаты с оружием.

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Местные жители писали в соцсетях, что в 9 утра – в начале десятого в центр города въехали 8 машин, 10 человек побежали в горсовет и выбили двери в горсовет. На машинах – якобы знак "z".

Военные сказали закрыть все магазины.

Военные зашли в городской совет и забрали оттуда все компьютеры, сообщил телеканалу "Суспільне" скадовский городской глава Александр Яковлев.

Прямая речь: "Зашли военные неизвестного рода войск и забрали в городском совете все компьютеры и уехали. Устроили здесь разгром. Травмированных нет".

Детали: По словам Яковлева, военные приказали не проводить политические акции.

Представителям власти сказали, что они могут дальше обеспечивать жизнедеятельность города.

Яковлев подчеркнул, что "Скадовск – это Украина", но российские военные диктуют свои условия.

Местные жители рассказали, что российские военные зашли в Скадовск в 8:45. Сначала они стояли на центральной площади – но собрались местные жители и их прогнали.

После этого россияне переместились в управление нацполиции, захватив его.

В городском совете разбили окна. Также захватчики побывали в полиции, прокуратуре и военкомате.

До этого дня в Скадовске было тихо и спокойно, хотя Херсон уже в блокаде и захвачен.

УП, дополнено
Темы: Херсонская областьвойна
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