Враг перегруппировывается и не покидает план захватить Киев – Генштаб

На 14 сутки войны в Украине Россия существенно снизила темпы продвижения войск, но не отказывается от проведения наступательной операции и планов захватить Киев.

Источник: Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00

Дословно Генштаб ВСУ: "Враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении н.п. Фастов противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий в указанном направлении".

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Детали: Также враг продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев; обеспечении сухопутного коридора между ТОТ АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Также идет формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации для дальнейшей их переброски в определенные районы на территории нашего государства.

В Херсоне, где жители оказывают колоссальное сопротивление, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим. Для этого в Херсонскую область ввели подразделения Росгвардии, которые задержали более 400 граждан Украины.

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На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери и спешно выводится в районы восстановления. Боевую технику обычно противник не эвакуирует.

На Сиверском направлении противник силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа пытается восстановить наступление.

Силами в БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе н.п. Залесье. Понес потери на подступах к Чернигову и на других направлениях. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещен БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва.

На Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений 1-й танковой армии (до 11 БТГр), 20-й общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6-й общевойсковой армии (до 3 БТГр) Западного военного округа, 14-го армейского корпуса Северного флота (до БТГр) пытается удержать рубеж от н.п. Северодонецк до Сум. Основные усилия сосредоточены на попытке оцепления города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.

На Донецком направлении оккупанты силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытаются продолжить наступательные действия на ранее выбранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской области.

На Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49 общевойсковой армии, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии и Воздушно-Десантных Войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов.

В Южнобужском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.

При этом в Генштабе добавили, что российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству.