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Путину нужно принять, что не будет так, как он хотел – советник главы ОПУ

Роман КравецСреда, 9 марта 2022, 14:27

Президент страны-оккупанта Владимир Путин принял решение по полномасштабному вторжению в Украину на основании ложной аналитики.

Источник: Член делегации Украины в переговорах со страной-агрессором, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью УП

Детали: Подоляк напомнил, что в течение всей войны Кремль так и не выходил на связь с президентом Зеленским.

Прямая речь: "Мне кажется, что Путин все еще неправильно воспринимает происходящее. Его ввели в заблуждение, давая неадекватную аналитику по Украине.

Он должен перейти из категории людей, которые не верят в то, что все было неправильно, в категорию человека, который должен найти решение, которое будет не совсем таким, с которым он входил в эту войну.

Ему нужно принять, что не будет так, как он хотел, и я думаю, что нужно подождать еще день-два-три".

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Прямая речь: "Путину нужно еще время понять, что все, чем его кормили в течение многих лет, не соответствует действительности.

Что все его окружение достаточно лживо. Как только он это поймет – мы выйдем на переговоры президентов двух стран".

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, начавшим войну против Украины.

Кремль постоянно блокирует переговоры с президентом Украины.

Темы: Офис президентаПутинЗеленскийвойна
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