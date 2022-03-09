Росгвардия захватила 400 украинцев в Херсонской области за сопротивление оккупации
Среда, 9 марта 2022, 14:27
Российские оккупанты начали задерживать в Херсонской области украинских патриотов, которые выходят на акции с флагами Украины.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины".
Этому предшествовало: На днях британская газета "Financial Times" со ссылкой на европейские спецслужбы и аналитиков сообщала, что российские власти поручили ФСБ подготовку карательных операций в захваченных украинских городах с целью сломить сопротивление мирного населения.
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