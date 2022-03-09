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Росгвардия захватила 400 украинцев в Херсонской области за сопротивление оккупации

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 14:27

Российские оккупанты начали задерживать в Херсонской области украинских патриотов, которые выходят на акции с флагами Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины".

Этому предшествовало: На днях британская газета "Financial Times" со ссылкой на европейские спецслужбы и аналитиков сообщала, что российские власти поручили ФСБ подготовку карательных операций в захваченных украинских городах с целью сломить сопротивление мирного населения.

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Темы: Херсонская областьХерсонакцииоккупация
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