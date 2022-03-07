Россия будет терроризировать население Украины, чтобы сломить сопротивление – FT

Российские власти поручили ФСБ подготовку карательных операций в захваченных украинских городах с целью сломить сопротивление населения.

Источник: британская газета "Financial Times" со ссылкой на европейские спецслужбы и чиновников и аналитиков

Детали: По словам представителей европейской разведки, ФСБ России, преемнице КГБ, было поручено поддерживать политический порядок в захваченных городах.

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Прямая речь: "Российские официальные лица рассматривают агрессивные меры для подавления вероятного протеста и сопротивления . . .[включая] насильственный контроль толпы, репрессивные задержания организаторов протеста и, возможно, публичные казни для сдерживания украинских протестующих".

Детали: По словам аналитиков, использование террора для порабощения воюющего населения – это опробованная тактика, недорогая и эффективная.

Издание отмечает, что для оккупации всей страны обычно требуется 20 солдат на 1000 жителей, хотя, согласно исследованию Военного колледжа армии США, в 2003 году Россия направила в Чечню более 150 военнослужащих на 1000 жителей. В Украине это будет означать присутствие более 6 миллионов российских солдат, пишет FT.

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"Искушение в Москве прибегнуть к террору на бескрайних просторах Украины будет велико. Это также дешевый и проверенный метод, когда у вас недостаточно людей", — сказал Серхио Харамильо, старший советник Европейского института мира в Брюсселе и бывший сотрудник министерства обороны Колумбии, разработавший мирный процесс в стране.

Напомним: В феврале Вашингтон заявил в письме, направленном в ООН, что у США есть "достоверная информация" о том, что российские силы "вероятно, будут применять смертоносные меры для разгона мирных протестов или иным образом противодействовать мирным попыткам предполагаемого сопротивления".

В письме также утверждалось, что Россия составила список украинцев, которых надо убить или сослать в лагеря после военной оккупации.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эти утверждения – ложь и что нет такого списка.