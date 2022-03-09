Пленные российские разведчики дают брифинг, как и почему приехали в Украину
Среда, 9 марта 2022, 13:35
Пленные разведчики русской армии рассказывают во время брифинга, как их отправили на войну в Украину, как они лишились коллег по службе и попали в плен.
Источник: пресс-конференция разведчиков
Детали: Российские военные рассказывают, как их в 4 утра 24 февраля подняли и отправили на войну, как они видели при въезде на территорию тела военных Вооруженных сил, украинские флаги.
Реклама:
Потом сообщили, как они потеряли БМП, наткнулись на село и сдались в плен.