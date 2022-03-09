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Пленные российские разведчики дают брифинг, как и почему приехали в Украину

Роман ПетренкоСреда, 9 марта 2022, 13:35
Пленные российские разведчики дают брифинг, как и почему приехали в Украину
скриншот

Пленные разведчики русской армии рассказывают во время брифинга, как их отправили на войну в Украину, как они лишились коллег по службе и попали в плен.

Источник: пресс-конференция разведчиков

Детали: Российские военные рассказывают, как их в 4 утра 24 февраля подняли и отправили на войну, как они видели при въезде на территорию тела военных Вооруженных сил, украинские флаги.

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Потом сообщили, как они потеряли БМП, наткнулись на село и сдались в плен.

Темы: Росcиявойна
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