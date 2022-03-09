Россияне принудительно ведут захваченное у острова Змеиный судно в Крым

Захваченное российскими оккупантами у острова Змеиное гражданское спасательное судно "Сапфир" транспортируют в порт оккупированного Севастополя.

Источник: ГУР Минобороны со ссылкой на капитана "Сапфира"

Детали: Захваченное российскими оккупантами гражданское спасательное судно "Сапфир" транспортируют в порт оккупированного Севастополя.

Об этом рассказал капитан "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины.

Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". На судно прибыл капитан кафиров, взявший на себя функции командования.

Эти действия квалифицируются как пиратство, нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореплавания.

Предыстория: 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено гражданское спасательное судно "Сапфир".