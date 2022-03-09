Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пленные разведчики РФ на брифинге в Киеве: в этой ситуации – мы фашисты

"Украинская правда"Среда, 9 марта 2022, 14:56

Пленные российские разведчики признали, что армия РФ действует в Украине как фашисты.

Источник: пресс-конференция разведчиков в Киеве

Детали: Журналисты спрашивали пленных, что они чувствуют, когда убивают украинских детей и мирных жителей.

Реклама:

После этого несколько минут русские пленные молчали, опустив головы.

Прямая речь российского военного Максима Черника: "В такой ситуации мы фашистами выходим. Погибают мирные люди, пожилые люди просто так, потому что так хотелось сильным мира сего".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Также журналисты уточняли, что будет с военными РФ, которые вышли на публичную пресс-конференцию, после того, как они вернутся в Россию.

Прямая речь пленных: "Мы не знаем".

Напомним: На этом брифинге российские военные рассказывали, как их в 4 утра 24 февраля подняли и отправили на войну, как они видели при въезде на территорию тела военных Вооруженных сил, украинские флаги.

Потом сообщили, как они потеряли БМП, наткнулись на село и сдались в плен.

Темы: пленныеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
пленные
Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки – генпрокурор
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Последние новости
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
Все новости...
Реклама: