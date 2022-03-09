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Пленные разведчики РФ на брифинге в Киеве: в этой ситуации – мы фашисты

"Украинская правда"Среда, 9 марта 2022, 15:56

Пленные российские разведчики признали, что армия РФ действует в Украине как фашисты.

Источник: пресс-конференция разведчиков в Киеве

Детали: Журналисты спрашивали пленных, что они чувствуют, когда убивают украинских детей и мирных жителей.

После этого несколько минут русские пленные молчали, опустив головы.

Прямая речь российского военного Максима Черника: "В такой ситуации мы фашистами выходим. Погибают мирные люди, пожилые люди просто так, потому что так хотелось сильным мира сего".

Детали: Также журналисты уточняли, что будет с военными РФ, которые вышли на публичную пресс-конференцию, после того, как они вернутся в Россию.

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Прямая речь пленных: "Мы не знаем".

Напомним: На этом брифинге российские военные рассказывали, как их в 4 утра 24 февраля подняли и отправили на войну, как они видели при въезде на территорию тела военных Вооруженных сил, украинские флаги.

Потом сообщили, как они потеряли БМП, наткнулись на село и сдались в плен.

Темы: пленныеРосcиявойна
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