Пленные разведчики РФ на брифинге в Киеве: в этой ситуации – мы фашисты
Пленные российские разведчики признали, что армия РФ действует в Украине как фашисты.
Источник: пресс-конференция разведчиков в Киеве
Детали: Журналисты спрашивали пленных, что они чувствуют, когда убивают украинских детей и мирных жителей.
После этого несколько минут русские пленные молчали, опустив головы.
Прямая речь российского военного Максима Черника: "В такой ситуации мы фашистами выходим. Погибают мирные люди, пожилые люди просто так, потому что так хотелось сильным мира сего".
Детали: Также журналисты уточняли, что будет с военными РФ, которые вышли на публичную пресс-конференцию, после того, как они вернутся в Россию.
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Прямая речь пленных: "Мы не знаем".
Напомним: На этом брифинге российские военные рассказывали, как их в 4 утра 24 февраля подняли и отправили на войну, как они видели при въезде на территорию тела военных Вооруженных сил, украинские флаги.
Потом сообщили, как они потеряли БМП, наткнулись на село и сдались в плен.