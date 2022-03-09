Россия своими фейками, вероятно, готовит основу для применения химического оружия

Великобритания опасается, что Россия может состряпать повод для применения химического оружия в войне с Украиной, поскольку план оккупировать страну и захватить Киев за несколько дней полностью провалился.

Источник: The Guardian со ссылкой на данные осведомленных чиновников

Детали: Западные чиновники говорят, что у них есть причины опасаться возможного использования режимом Путина нетрадиционного оружия в Украине на фоне крупных неудач российских оккупантов.

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В Британии предполагают, что Россия может готовить основу для применения своего химического оружия, используя и фейковые сообщения о якобы создании биологического оружия в Украине, и другие ложные и ничем не подтвержденные заявления.

Западные чиновники заявляют - у них "есть веские основания для беспокойства относительно возможного использования нетрадиционного оружия" Россией, учитывая, что Москва имеет опыт применения химического оружия во время войны в Сирии.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что у России якобы есть документы, "свидетельствующие" о том, что США поддержали программу создания биологического оружия в Украине, связанную с чумой, холерой и сибирской язвой. Вашингтон и Киев закономерно опровергли эти заявления как абсурдные.

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Отдельно военное ведомство России обвинило "украинских националистов" в якобы подготовке каких-то "провокаций" с использованием химического оружия в селе Золочев возле Харькова:

Напомним: Прямые нападения на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру считаются военными преступлениями. Разработка, производство, накопление и использование химического оружия запрещены международным договором, подписанным 193 странами.

Однако химическое оружие было использовано по меньшей мере 17 раз во время войны в Сирии, согласно данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), обвинившей в таких нападениях на население поддерживаемый Россией режим Башара Асада.

В то же время Россия пыталась отрицать, что сирийский режим применял химическое оружие.