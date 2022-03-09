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Мэр Мариуполя, где обстреляли роддом, умоляет закрыть небо над Украиной

Алена МазуренкоСреда, 9 марта 2022, 22:12
Мэр Мариуполя, где обстреляли роддом, умоляет закрыть небо над Украиной
скриншот

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко назвал "тотальным злом" обстрел детской больницы в городе, он умоляет мир закрыть небо над Украиной.

Источник: видеообращение мэра Мариуполя

Прямая речь: "Мое сердце сегодня наполнено гневом. Сегодня случилось какое-то тотальное зло, которое не имеет объяснения, не имеет названия. Сегодня РФ во главе с Путиным совершили авианалет на мирный город, обстреляв детскую больницу, уничтожив самое ценное, что есть у нас.

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Они хотели отобрать жизни наших детей, женщин, врачей, которые уже 14 дней войны борются за жизнь детей, которые попали под обстрелы из вражеских орудий. Как это можно объяснить? Как это можно описать?

Этому нет объяснения. Это цинизм, это геноцид, который устроила Россия на нашей земле. Мы сегодня просим, мы умоляем наших партнеров о помощи. Мы просим, чтобы закрыли небо над Украиной, чтобы остановить этот геноцид, который идет по всей территории нашей страны.

Нас убивают. Нас уничтожают как нацию. Нас стирают с карты Украины. Нас. Украинцев.

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Я уверен, что настанет время, когда все эти люди будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге. И это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть в аду. Я в этом не сомневаюсь.

Но нам сегодня нужна помощь. Наш характер не сломлен, мы будем стоять до конца. У нас есть мотивированные солдаты и офицеры, которые защищают нашу родину. Мы уважаем наших героев, любим и ценим их героизм и подвиг. Украина – наша страна и мы любим ее. Слава Украине!"

Темы: МариупольвойнаРосcияУкраина
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